Auftakt in Brüssel Gipfel auf neuer Mission: Meloni besänftigen

Und Scholz macht klar, dass diese Angelegenheit „nicht nur“ eine sei, auf die sich 27 Staats- und Regierungschefs einigen müssten, sondern für den Posten der Kommissionspräsidentin auch eine, für die es eine Mehrheit im Parlament geben müsse. Es sei „unsere Absicht“, teilt er namens der drei Parteien mit, dass die Plattform, die von der Leyen in der letzten Wahlperiode getragen habe, dies auch in dieser tun solle. Dann schiebt er freilich noch eine kleine verbale Verbeugung nach: Das werde nun „mit unseren guten Freunden in Europa“ diskutiert und sei „nur eine Position“. Doch es ist zugleich eine, für die keine Einstimmigkeit nötig ist, sondern „nur“ eine Mehrheit aus mindestens 20 Länderchefs mit 65 Prozent der E-Bevölkerung hinter sich. Wenn genügend andere mitmachen, kommt es also weder auf Italien noch auf Ungarn an.