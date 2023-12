EU-Gesundheitsdatenraum „Datenkrake“ oder Lebensretter?

So weit das Prinzip in der Theorie. In der Praxis kann es noch dauern. Zwar haben sich die beiden EU-Gesetzgeber Parlament und Ministerrat darauf verständigt, mit der Kommission bereits an diesem Donnerstag in die Verhandlungen über den endgültigen Text einzusteigen. Doch die Materie ist heikel, weil die EU wenig und die Nationalstaaten fast alle Kompetenzen auf dem Feld der Gesundheitspolitik besitzen. Vor einer „politischen Kastration“ der Mitgliedstaaten durch eine „totalitäre Datenkrake aus Brüssel“ warnt in der Aussprache die AfD-Abgeordnete Silvia Limmer. So weit reichen die Befürchtungen des Ministerrates ausweislich seiner Positionierung nicht. Aber welche Gremien wie über welche Datensammlung wachen, darüber dürfte in den folgenden Wochen intensiv gerungen werden. Und über den Zeitplan. Das Parlament will den Gesundheitsdatenraum in zwei Jahren starten, der Rat will Übergangszeiten bis zu neun Jahren.