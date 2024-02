Neue EU-Führerscheinrichtlinie Senioren am Steuer sollen sich selbst einschätzen

Wenn die Kompromissmaschine EU einmal richtig Fahrt aufnimmt, bekommen die Gremien selbst bei der Fahrerlaubnis die größten Meinungsunterschiede unter eine Formel gepackt. So zeigte es sich jedenfalls erneut bei der neuen EU-Führerscheinrichtlinie: Wenn die einen EU-Länder sich regelmäßige Gesundheitschecks für Senioren am Steuer als Altersdiskriminierung verbitten, andere EU-Länder aber schon Erfahrungen damit gesammelt haben und es nicht mehr missen wollen, dann entscheidet sich der EU-Gesetzgeber dafür, die Einschätzung über die weitere Fahrtauglichkeit grundsätzlich dem Führerscheinbesitzer zuzuschreiben, ihn aber für Anzeichen auf mögliche drohende Gefahren zusätzlich zu sensibilisieren - und es im übrigen jedem EU-Staat selbst zu überlassen, unter welchen Voraussetzungen und aufgrund welcher Vorkommnisse er dann doch auch Gesundheitschecks zusätzlich vorschreiben will.