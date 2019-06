EU-Verhandlungskreise : Timmermans soll Kommissionschef werden und Weber Parlamentspräsident

Exklusiv Düsseldorf Eine Überraschung deutet sich in Brüssel an. Der Sozialdemokrat Frans Timmermans soll EU-Kommissionschef werden, der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber den Posten des Parlamentspräsidenten erhalten. Auch andere Quellen bestätigten die Nachricht.

In dem Poker um die Spitzenposten der Europäischen Union zeichnet sich eine Einigung ab. Wie unsere Redaktion aus Verhandlungskreisen erfuhr, soll der sozialdemokratische Spitzenkandidat der Europawahl, Frans Timmermans, Chef der EU-Kommission werden und sein konservatives Pendant, EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, Präsident des Europäischen Parlaments. Mittlerweile bestätigt das auch der „ Bayrische Rundfunk “.

Am Sonntagabend wollen die EU-Chefs das Personaltableau festzurren. Damit wäre auch der Weg frei für einen Deutschen an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Jens Weidmann rechnet sich Chancen aus. Für die deutsche Position in der EU-Kommission wird die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) heiß gehandelt.