Österreichs Bundeskanzler in Berlin : Merkel und Kurz betonen Härte in EU-Finanzverhandlungen

Berlin Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist zu Gast in Berlin. Mit Angela Merkel sprach er über die Verhandlungen zum EU-Finanzrahmen.

Deutschland und Österreich wollen als EU-Nettozahler in den anstehenden EU-Finanzverhandlungen hart verhandeln. Dies kündigten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz nach einem Gespräch am Montag in Berlin an. Merkel verwies darauf, dass der Beschluss zum nächsten siebenjährigen Finanzrahmen ab 2021 einstimmig fallen müsse. Dennoch sei am Ende Kompromissbereitschaft von allen Seiten gefragt. Es gebe nach dem Brexit mehr Forderungen an die Nettozahler, aber weniger Möglichkeiten. Kurz verwies darauf, dass sich die Nettozahler in der EU sehr eng koordinierten.