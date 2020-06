EU-Finanzminister : Eurogruppen-Chef Centeno legt Amt nieder

Lissabon/Brüssel Mario Centeno, der Vorsitzender der Eurogruppe, in der die Finanzminister der EU-Länder zusammenkommen, tritt zurück. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat dazu jedoch „eine klare Vorstellung“.

In der Eurogruppe kommen monatlich die Finanzminister der 19 EU-Länder mit der Gemeinschaftswährung zusammen. Centeno will seinen Rücktritt als Eurogruppen-Chef nach eigenen Angaben offiziell am Donnerstag bei einer Video-Konferenz der Finanzminister der Währungsunion bekannt geben. Damit ist in den kommenden Wochen die Neuwahl eines Eurogruppen-Präsidenten nötig.