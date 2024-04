Größte EU-Erweiterung vor 20 Jahren Die Neuen wussten es besser als die Deutschen

In die Arbeiterlieder mischt sich an diesem 1. Mai viel Freude schöner Götterfunken. Die EU-Hymne, eigentlich am Europatag eine gute Woche später besonders oft zu hören, wird an diesem Mittwoch zahlreiche Feste begleiten. Vor allem in Ost- und Südeuropa feiern sie kräftig. Denn vor genau 20 Jahren wuchs die EU auf einen Schlag bei ihrer historisch größten Erweiterung um zehn Länder und 70 Millionen Menschen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellte bereits am Dienstag bei einem Festakt in Prag die Bilder überschäumenden Jubels an den Anfang seiner Rede. Das Feuerwerk über Prag, die tanzenden Menschen in Nikosia und Budapest, in Vilnius und Valetta, die deutsch-polnische Brücke der Freundschaft mit den vielen Feiernden. Doch Steinmeier erinnerte auch an die Zweifel und die Sorgen von damals angesichts der Frage, ob das Mammutprojekt gelingen würde. Was ist die Lehre nach 20 Jahren?