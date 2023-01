Keine harte Linie beschlossen EU ermutigt zu Corona-Auflagen für China-Reisende

Angesichts der gewaltigen Zahl von Corona-Infizierten in China haben sich die EU-Mitgliedsstaaten am Mittwoch um gemeinsame Regeln für den Umgang mit Reisenden aus China bemüht. Nach stundenlangen Beratungen kamen die Krisenreaktionsexperten der Mitgliedsstaaten am Abend jedoch nur zu einer Verständigung auf eine Reihe empfehlender Maßgaben. Damit könnte genau das eintreten, was Kommission und Gesundheitsexperten zu vermeiden versuchten: Keine einheitliche Linie bei Flügen aus China in die EU.