EU entscheidet über Türkei-Antrag Droht dem deutschen Döner das Aus?

Die Döner-Kulturen in der Türkei und in Deutschland unterscheiden sich massiv. Am Bosporus gilt es als Tellergericht, das ohne weitere Ergänzungen durch Soßen oder Salate genossen wird. Das wäre dann in Deutschland nur noch ein „Döner ohne alles“ und völlig fremd. Dabei hat gerade die einfallsreiche Mischung zum Siegeszug des Fleischgerichtes in den letzten Jahrzehnten beigetragen. Auf 2,4 Milliarden Euro wird der jährliche Umsatz der Döner-Branche allein in Deutschland geschätzt. Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier brachte einen prallen Dönerspieß nach Berliner Rezept jüngst mit zum Staatsbesuch in die Türkei, um damit die Lebensleistung türkischer Einwanderer in Deutschland zu würdigen. Er leistete damit zugleich einen Beitrag zur Debatte, wo der Döner, wie er heute weltweit verbreitet wird, im Grunde „erfunden“ wurde.