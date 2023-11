Energieeffiziente Gebäude EU-Sanierungs-Hammer schwebt weiter über den Hausbesitzern

Die deutsche Bauindustrie macht jedoch nicht nur auf den noch fehlenden Adressatenkreis jener 43 Prozent an Gebäuden aufmerksam, die von einer Sanierungspflicht betroffen sein werden. Sie hält schon den Grundansatz der Effizienz-Richtlinie für ineffizient. Die Mitgliedstaaten hätten nämlich die Etablierung europaweit vergleichbarer Effizienzklassen verhindert. Somit gibt es auch keine Chance, die tatsächliche Situation der Bausubstanz im grenzüberschreitenden Vergleich zu erfassen. Wenn es darum gehe, den Energieverbrauch in Europa zu drosseln, mache es da Sinn, Milliarden in den vergleichsweise guten Bestand in Deutschland zu investieren, wenn mit derselben Summe in Ländern wie Bulgarien ein Vielfaches an Spareffekt erzielt werden könne?, fragt Tesche, Chef des Auslandsbau-Ausschusses des Verbandes.