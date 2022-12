Gegen Wettbewerbsnachteile EU einigt sich auf weltweit erste Zölle auf CO2

Die EU will die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie mit den weltweit ersten Abgaben für Kohlendioxidemissionen bei der Einfuhr von energieintensiven Erzeugnissen wie Stahl und Zement schützen. Nach Verhandlungen bis tief in die Nacht einigten sich die EU-Staaten, die EU-Kommission und das Europäischen Parlament am frühen Dienstagmorgen in Brüssel auf den sogenannten CO2-Grenzausgleich. Die Regelung soll vermeiden, dass europäischen Unternehmen Wettbewerbsnachteile durch ambitionierte Klimaschutzvorgaben der EU entstehen, und gilt auch für die Einfuhr von Eisen, Düngemitteln, Aluminium und Strom. Firmen müssen für die Einfuhr dieser Güter Zertifikate kaufen, um die CO2-Produktemissionen abzudecken.