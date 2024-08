Rund 17 Milliarden Euro Deutschland bleibt größter Nettozahler in der EU

Das zeigt die am Montag veröffentlichte Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). „Der deutsche Nettobeitrag ist beinahe doppelt so hoch wie der Beitrag der Franzosen, die nach Deutschland am zweitmeisten beitragen“, sagte Studienautorin und IW-Ökonomin Samina Sultan der Nachrichtenagentur Reuters. Die Nettoposition des westlichen Nachbarn lag demnach bei knapp neun Milliarden Euro. „Der größte Profiteur ist hingegen Polen“, sagte Sultan. „2023 bekam das Land rund acht Milliarden Euro mehr als es beigetragen hat.“ Mit einigem Abstand dahinter folgen Rumänien mit 6,0 Milliarden und Ungarn mit 4,6 Milliarden Euro.