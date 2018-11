Fragen und Antworten: So geht es weiter nach Brüssels Nein zu Italiens Haushalt

Brüssel/Rom Italiens Regierung will ihren Haushaltsentwurf für 2019 trotz massiven Drucks aus Brüssel nicht ändern. Rom droht nun ein Defizitverfahren, das letztlich zu milliardenschweren Geldbußen führen kann. Fragen und Antworten zum Thema.

Der EU-Stabilitätspakt erlaubt ein Haushaltsdefizit von maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Mit 2,4 Prozent bleibt Rom 2019 im Rahmen, die Neuverschuldung liegt aber dreimal so hoch wie von der Vorgängerregierung versprochen. Sorge bereitet Brüssel die Gesamtverschuldung: Diese sollte nach EU-Vorgaben 60 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschreiten. Mit 131 Prozent oder 2,3 Billionen Euro ist Italiens Schuldenberg mehr als doppelt so hoch. Die Kommission spricht deshalb von einem "besonders schwerwiegenden Verstoß".

Was droht Italien in einem Defizitverfahren?

An Ende könnten hohe Bußgelder stehen. Sie können sich nach den EU-Regeln auf bis zu 0,2 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung belaufen. Diese lag 2017 bei gut 1,7 Billionen Euro. Die Geldstrafe könnte also bis zu 3,4 Milliarden Euro betragen. Möglich ist auch, dass Italien Ansprüche auf Gelder aus den europäischen Strukturfonds gekürzt werden.

Rom fordert von Brüssel, "außergewöhnliche Ereignisse" wie den Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua im August und die Schäden durch eine Serie verheerender Unwetter zu berücksichtigen. Ähnliche Ereignisse hatte die Kommission in der Vergangenheit gelten lassen. "Wir haben etwas Flexibilität", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici vergangene Woche. Die Kommission könne die Haushaltsregeln aber nicht nur "halbwegs" durchsetzen.

Bisher hat die EU noch nie eine Geldbuße verhängt. 2016 war gegen Spanien und Portugal erstmals überhaupt ein Bußgeldverfahren in Gang gesetzt worden. Kommission und Euro-Finanzminister sahen dann aber von Geldstrafen ab. Begründet wurde das mit der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage in beiden Ländern. Die Bundesregierung hatte zunächst wenigstens noch auf eine Kürzung von Strukturhilfen gepocht, gab aber schließlich nach.

Eskaliert der Streit mit den Populisten in Rom weiter, könnte die Handlungsfähigkeit der EU in Gefahr geraten. Denn in der Außen- und Sicherheitspolitik, bei den EU-Finanzen und in einigen anderen Bereichen müssen Entscheidungen in der Europäischen Union noch immer einstimmig getroffen werden.