EU-Blick auf Landtagswahlen „In Europa schrillen die Alarmglocken“

Überall in Europa sei ein Ansteigen rechtspopulistischer Parteien zu beobachten, sodass die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen einen „europäischen Trend fortschreiben“, erläutert der Chef der deutschen SPD-Europaabgeordneten weiter. Allerdings wecke zum einen in den Nachbarländern eine starke rechtsextreme Partei in Deutschland schlechte historische Erinnerungen. Zum anderen bewege sich die AfD außerhalb des Spektrums von Viktor Orbán in Ungarn, Marine Le Pen in Frankreich Giorgia Meloni in Italien und Geert Wilders in den Niederlanden. „Sie ist eine Partei, die die EU offen ablehnt. Sie tritt deutlich schriller auf“, unterstreicht Repasi. Zugleich sei die EU entscheidend für die Handlungsfähigkeit der Demokratie: „Bei den Großkrisen wie dem Klimawandel, einer Pandemie oder dem Ukraine-Krieg schafft gerade jene grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Lösungen, die die Rechtspopulisten zertrümmern wollen.“