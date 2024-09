Einfallstor für Saboteure und Spione? EU besorgt über Orbáns Einreiseerleichterungen für Russen

In Straßburg betont Ungarns Europaminister János Bóka eingangs der Debatte „das Recht jedes Mitgliedslandes, bei der Einreise technische Erleichterungen vorzunehmen, ohne damit die europäischen Verträge zu verletzen“. Und er versichert: „Alle Kontrollen des Schengenraumes werden weiterhin durchgeführt.“ Der ungarische Abgeordnete Andras Lászlo von Orbáns Fidesz-Partei hebt hervor, dass es im Juli und August nur jeweils fünf Einreisen von russischen Staatsbürgern über das neue Verfahren gegeben habe, während sich weiterhin 711.035 Russen in der EU aufhielten, fast 260.000 davon allein in Deutschland. Der AfD-Abgeordnete Tomasz Froelich stellt sich an die Seite Ungarns und wiederholt den von ungarischen Politikern erhobenen Vorwurf der „Heuchelei“. Nicht in Budapest explodierten Bomben von Terroristen, nicht in Budapest würden Frauen in Gruppen vergewaltigt, nicht in Budapest werde das Kalifat ausgerufen - „sehr wohl aber in Deutschland“, erklärt Froelich.