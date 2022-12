Energieminister erzielen Durchbruch EU beschließt einen Preisdeckel für Gaseinkäufe

Bereits am Morgen hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck betont, dass die letztlich gefundene Zahl zwar von erheblicher symbolischer Bedeutung sei, dass letztlich jedoch ihre „Einbettung“ entscheidend werde. Tatsächlich zogen die Energieminister eine Reihe von Sicherheitsnetzen ein, die einen nachhaltigen Eingriff in die Marktpreise eher unwahrscheinlich erscheinen lassen. So wird der Gaspreisdeckel nur wirksam, wenn der Börsenpreis für die einen Monat im Voraus gehandelten Einkäufe an drei aufeinanderfolgenden Werktagen über den Betrag von 180 steigt. Alle direkt zwischen Käufern und Verkäufern abgeschlossenen Verträge bleiben davon unberührt. Zudem muss zugleich der Preis an der maßgeblichen niederländischen TTF-Börse an denselben drei Tagen 35 Euro über dem vergleichbaren Weltmarktpreis liegen.