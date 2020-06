Tötung von George Floyd : EU-Chefdiplomat verurteilt Gewalt durch US-Polizei als Machtmissbrauch

Brüssel Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA als Machtmissbrauch bezeichnet. Er rief zudem zur Deeskalation auf.

In Europa sei man darüber genauso „schockiert und entsetzt“ wie in den USA, sagte der Spanier am Dienstag in Brüssel. Es müsse sichergestellt sein, dass Menschen, die für die Ordnung zuständig seien, ihre Kompetenzen nicht auf eine Weise gebrauchten, wie bei dem „sehr, sehr traurigen Tod von George Floyd“. „Das ist ein Missbrauch von Macht“, sagte Borrell.