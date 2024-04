Erbitterter Schlagabtausch in Brüssel Europas gemeinsames Asylsystem ist auf dem Weg

Mit im Fokus stehen an diesem Mittwoch in Brüssel die deutschen Grünen. Sie haben nach einem zermürbenden Ringen auf ihrem Parteitag, der hart an das Platzen der Regierungskoalition heranreichte, den Kompromiss auf Regierungsseite mitgetragen. Doch in Brüssel sagen die deutschen Grünen nun entschieden Nein. Ihr Asylexperte Erik Marquardt bekennt sich zwar zu der Notwendigkeit eines Neustarts der europäischen Asylpolitik, doch eine Verstärkung jener Maßnahmen, die in der Vergangenheit immer wieder gescheitert seien, will er nicht mitmachen: „Kinder und Familien in Lager zu sperren, kann doch keine Lösung sein.“ Die Grünen wollten stattdessen „Verantwortung für eine Asylpolitik übernehmen, die funktioniert und nicht vor den Rechtsextremisten kapituliert.“