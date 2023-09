Nach stockenden Verhandlungen Berlin zeigt sich für EU-Asylreform optimistisch

Bis Ende August registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl – ein Plus von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zudem sind mehr als eine Million Menschen wegen des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, die keinen Asylantrag stellen müssen. Im zweiten Halbjahr sind es erfahrungsgemäß oft noch mehr Asylanträge als im ersten, so dass der CSU-Vorsitzende Markus Söder in der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstag) prophezeit: „Wir steuern auf 400.000 Asylanträge in Deutschland zu.“ Dies wäre die dritthöchste in der Bundesrepublik

gemessene Zahl – nach 2015 und dem Spitzenjahr 2016 (745.545).