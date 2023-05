Kurs in EU-Asylpolitik soll verschärft werden FDP-Chef Lindner befürwortet Grenzschutz im Notfall auch mit Zäunen

Grenzzäune gibt es schon in einer Reihe von EU-Staaten an der EU-Außengrenze. So etwa an der griechisch-türkischen und der bulgarisch-türkischen Grenze. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich bei ihrem Gipfel im Februar auf einen Ausbau der „Infrastruktur“ an den Außengrenzen geeinigt. Ob dies neue Zäune und Mauern bedeutet, wie sie unter anderem auch Österreich fordert, blieb aber offen.