Agenda 2024 : EU skizziert auf fünf Seiten den Weg zu mehr Einfluss

Brüssel Neue Ziele im Klimaschutz sieht die Europäische Union für die kommenden fünf Jahre nicht vor. Allerdings soll die EU selbstbewusster und mächtiger werden. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert: Die Dringlichkeit des Klimaschutzes wird ignoriert.

Die Europäische Union will mehr Einfluss in der Welt gewinnen und sich Sicherheit, Wachstum und Klimaschutz als Schwerpunkte setzen. Dies geht aus einem Entwurf der Strategischen Agenda bis 2024 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt.