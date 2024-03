Jüngster Abgeordneter tritt zurück MeToo-Affäre bei den Europa-Grünen

Gallée beherrschte nicht nur die bei jungen Menschen beliebten Mechanismen in den sozialen Netzwerken, auch in der persönlichen Begegnung trat er gewinnend auf: „Hi, ich bin der Malte“ - und schon ging es um seine Themen, die neue EU-Regelung für Verbraucherkredite, für Elektroaltgeräte oder Abfall. Aber in internen Treffen, auf den Fluren und bei Feierabendtreffs soll der Flirtfaktor überwogen haben und in Übergriffe gemündet sein. Er selbst bestätigte jetzt, dass es bereits 2022 Anlass gab, die Ombudsstelle der Grünen einzuschalten. Dem „Stern“ schilderten Betroffene, dass er jedoch auch danach nicht sein Verhalten geändert habe, sich Frauen vor einer Begegnung mit ihm regelrecht gefürchtet hätten. Davon will er selbst nichts mitbekommen haben. „Ich bin überzeugt, dass ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen“, versicherte er in einer persönlichen Erklärung, in der er zugleich ankündigte, sein Mandat niederzulegen. Konkret werde er zum Schutz der Betroffenen keine öffentlichen Angaben machen.