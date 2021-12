Gipfel im Zeichen neuer Krisen : Erster EU-Härtetest für den neuen Kanzler

Zwei Präsidenten und ein Kanzler: Emmanuel Macron (Frankreich), Wolodymyr Selenskyj (Uraine) und Olaf Scholz treffen sich in Brüssel am Mittwoch vor dem Gipfel der Östlichen Partnerschaft Foto: dpa/Kenzo Tribouillard

Brüssel Olaf Scholz ist nicht nur Kanzler der Geimpften und der Ungeimpften in Deutschland. Auch in Europa schauen die Staats- und Regierungschefs bei ihren Treffen am Mittwoch und Donnerstag auf den Neuen, erwarten von ihm Impulse und Lösungen für sich gerade wieder auftürmende Krisen. Einarbeitungszeit: keine.

16 Monate lang hatte Olaf Scholz die Muße, sich von einer zunächst aussichtslos erscheinenden Nominierung als Kanzlerkandidat an immer wahrscheinlichere Perspektiven als Kanzler zu gewöhnen. Von Außen- oder Europapolitik war im Wahlkampf so gut wie gar nicht die Rede. Umso heftiger fällt der erste Crashtest für den neuen Kanzler binnen der ersten Woche im Amt aus. Das Interesse der Amtskollegen an ihm ist überragend, wenn er an diesem Donnerstag an seinem ersten EU-Gipfel als Regierungschef teilnimmt.

„In der Europäischen Union sind die Erwartungen an einen deutschen Bundeskanzler immer enorm“, weiß David McAllister, einst CDU-Regierungschef von Niedersachsen, nun Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament. Deutschland habe unter Bundeskanzlerin Angela Merkel immer eine Brückenfunktion eingenommen, erläutert McAllister. „Auch die neue deutsche Regierung sollte den Ausgleich zwischen kleinen, mittleren und großen, westlichen und östlichen sowie nördlichen und südlichen suchen“, sagt der CDU-Europapolitiker unserer Redaktion.

Das ist auch für einen gewieften Finanzpolitiker wie Scholz mit reichlich Erfahrungen auf internationalem Parkett alles andere als einfach. Die im Norden wollen Währung und Finanzen so stabil wie möglich, die im Süden setzen auf Lockerungen. Ihr Wortführer ist kein Geringerer als Emmanuel Macron. Mit dem französischen Staatspräsidenten suchte Scholz gleich nach seiner Wahl in Paris eine erste Absprache für den Gipfel. In der Regierungserklärung am Mittwoch versprach Scholz, dass er keine Initiative in Europa starten werde, ohne diese mit Paris zuvor abzustimmen.

So ausweichend Scholz bislang in der Öffentlichkeit auf die gegensätzlichen Erwartungen reagierte, so schwer tun sich Regierungskreise bei der neuen Positionierung Deutschlands bei diesem Gipfel. Sie sprechen von einem „Dreiklang“. Der Stabilitätspakt habe beim staatlichen Gegensteuern in der Corona-Krise seine „Flexibilität“ bewiesen, doch habe sich die neue Koalition darauf festgelegt, nach der Pandemie auf den Pfad stabiler Finanzen zurückzukehren. Allerdings, und dieser Punkt hat auch in Paris aufhorchen lassen, müsse die EU zur Erreichung ihrer ambitionierten Klimaziele neue Wege zum Heben von Investitionen einschlagen, und da sei der Pakt ein denkbares Instrument.

Allerdings dürfte sich Scholz bei seiner Premiere am Donnerstag darauf nicht festnageln lassen. Im Vordergrund stehen ohnehin andere Krisen. Da ist der Austausch der Staats- und Regierungschefs über den Fortschritt beim Impfen und ihre Einschätzung der Omikron-Bedrohung. Zwei von drei EU-Bürgern sind jetzt geimpft. Das ist viel im Vergleich zu anderen Regionen der Welt. Aber wenig, um zuversichtlich an eine Normalisierung des Lebens für die Europäer herangehen zu können.

Bereits am Mittwoch bohrt sich zudem die Russland-Krise durch alle anderen Themen in den Vordergrund. Als sich Scholz nach seiner Regierungserklärung in den Flieger setzt, hat er eine aktuelle neue Erwartung bereits zusätzlich im Gepäck: Eine klare Reaktion auf das Urteil im Berliner Tiergartenmordprozess. Das Berliner Kammergericht entschied am Mittwoch, es sei erwiesen, dass ein 40-jähriger Georgier mitten in Berlin im Auftrag des russischen Staates ermordet worden war. Ohnehin wollen vor allem die östlichen Mitgliedsländer eine klare Ansage an Russlands Präsident Wladimir Putin angesichts dessen Entscheidung, 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren zu lassen.

Bereits beim Treffen mit östlichen Partnern der EU und bei einem Gespräch von Scholz mit Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi im Vorfeld des EU-Gipfels ist am Mittwoch i Brüssel die drohende Kriegsgefahr mit Händen zu greifen. Scholz macht klar. „Jede Verletzung der territorialen Integrität wird einen hohen Preis haben.“ Intern will er die russische Seite auffordern, auf den vertraulichen Kanälen zu erläutern, was das Ziel des Truppenaufmarsches sei. Und zu den Forderungen Putins, eine Garantie abzugeben, dass die Ukraine niemals Nato-Mitglied werde, ist deutsche Linie der Hinweis, dass dies unveräußerliches Selbstbestimmungsrecht jedes Landes sei. Weder von der Nato noch von der EU oder der Ukraine gehe eine Gefahr für Russland aus. Schließlich sei es nicht die Ukraine, die die Krim völkerrechtswidrig annektiert und fremdes Staatsgebiet besetzt habe. Das Berliner Urteil passt zu der Ansage, von wem hier wiederholt Aggressionen ausgehen. Und von wem nicht.