EU-Erneuerbare-Richtlinie Die Revolution frisst die Bürokratie

Ein Schlüssel liegt in der Genehmigung neuer Anlagen. Bis die Behörden grünes Licht geben, haben Betreiber Tausende Seiten zu bearbeiten und müssen dann jahrelang warten. Genehmigungszeiträume zwischen fünf und sieben Jahren sind keine Seltenheit. Wenn das so weitergehen würde, wären 2030 gerade die Genehmigungen erteilt und noch nichts gebaut. Die EU-Richtlinie gibt nun vor, dass diese Verfahren nur noch zwei Jahre dauern dürfen, in eigens ausgewiesenen „Beschleunigungsgebieten“ dürfen es noch höchstens zwölf Monate sein. Dabei werden die Pflichten und Rechte umgedreht: Liegt in den besonderen Gebieten nach einem Jahr noch keine Genehmigung vor, gilt diese automatisch als erteilt und der Bau kann sofort beginnen. Auch der Naturschutz wird dabei im Verfahren relativiert. Eine einzelne Kröte kann ein Projekt nicht mehr aufhalten, wenn sie in der betroffenen Gegend zwar selten ist, insgesamt in Europa aber noch ausreichend vertreten ist.