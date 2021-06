Einschätzung von Entwicklungsminister Müller : EU-Lieferkettengesetz könnte in zwei Jahren kommen

Hamburg Einen Entwurf für ein EU-Lieferkettengesetz gibt es bereits, in zwei Jahren könnte es beschlossen werden. So schätzt es Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ein. Ihm zufolge unterstützen die Unternehmen das Vorhaben.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) rechnet damit, dass in etwa zwei Jahren ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene beschlossen wird. In Brüssel sei bereits ein erster Entwurf erarbeitet worden, der das deutsche Gesetz zum Vorbild habe, sagte Müller am Dienstag beim digitalen Deutschen Wirtschaftsforum in Hamburg. Es sei bemerkenswert, dass bei den Diskussionen zum deutschen Lieferkettengesetz nur die Wirtschaftsverbände Widerstand geleistet hätten. Die Unternehmen selbst würden offenbar vor allem die Chancen des Gesetzes sehen, weil es den fairen Wettbewerb stärke.