Unabhängigkeit von Russland : Krisenkredite für 225 Milliarden in der EU abrufbereit - auch für Energieprobleme

Brüssel Fieberhaft versuchen Deutschland und andere europäische Staaten, sich aus der Abhängigkeit russischer Energie zu befreien. Bei der Bewältigung der Energieprobleme könnten EU-Gelder helfen - sie liegen sogar schon bereit.

Die EU-Länder können einem hochrangigen Beamten zufolge 225 Milliarden Euro an ungenutzten Krediten aus dem EU-Wiederaufbaufonds zur Bewältigung der Energieprobleme in Anspruch nehmen. „Die Mitgliedstaaten können Darlehen beantragen, um zusätzliche Investitionen und Reformen zu finanzieren - auch die bereits geplanten“, erklärte der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, am Montag. Die Kredite könnten unter anderem zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Öl verwendet werden. Zudem könnten die Regierungen bereits genehmigte Ausgabenpläne ändern, da der Krieg in der Ukraine die Umstände verändert habe, unter denen die ursprünglichen Genehmigungen ausgestellt wurden.