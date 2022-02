Einflussnahme auf die Justiz : Polens Präsident will jahrelangen Streit mit der EU beenden

Warschau Seit Jahren wird Polen für seine Disziplinarkammer kritisiert. Dem Land wird gar die Untergrabung der Justiz vorgeworfen. Ein neues Gesetz soll den Streit beilegen. Doch Kritiker sehen wenig Chancen auf Verbesserungen.

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat am Donnerstag ein Gesetz zu Auflösung der umstrittenen Disziplinarkammer für Richter vorgeschlagen und will so einen jahrelangen Streit mit der EU über die Rechtsstaatlichkeit beenden. Dann, so Dudas Hoffnung, könnten auch zurückgehaltene finanzielle Mittel der Europäischen Union für Polen freigegeben werden. Denn der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im Oktober Polen zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von einer Million Euro pro Tag verurteilt, weil die Regierung in Warschau die Auflösung der Disziplinarkammer verweigerte. Durch sie sieht die EU-Kommission die Unabhängigkeit der Justiz untergraben.