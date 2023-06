Hinweise des Kanzlers Ein „Westfälischer Frieden“ für die Ukraine?

Die in fünfjährigen Verhandlungen mühsam errungenen Verständigungen führten zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, der bis 1648 weite Gebiete Europas zerstört und unvorstellbares Leid über die Bevölkerung in Stadt und Land gebracht hatte. Als sich jüngst in Moldau die Staats- und Regierungschefs der noch jungen Europäischen Politischen Gemeinschaft von fast 50 Staaten Europas versammelten, fühlte sich Olaf Scholz an das Ergebnis der Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück vor 375 Jahren erinnert. Die Zusammenkunft stehe „natürlich in großen Traditionen“, sagte der Kanzler am Abend des Treffens in Kischinau und wurde dann konkret: „Vielleicht auch in solch einer, die mit der Friedensordnung verbunden ist, die der Westfälischen Frieden einmal hergestellt hat, die Vorstellung nämlich, dass Souveränität und territoriale Integrität sind, die man beachten soll und dass der Frieden der Staaten untereinander eine große Bedeutung für uns in Europa hat.“