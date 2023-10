Pestizid-Zulassung in der EU Ein weiterer Punktgewinn für die Glyphosat-Hersteller

Die gute Nachricht aus Brüssel traf bei Bayer zusammen mit einer schlechten aus dem US-Bundesstaat Missouri. Nach neun von Monsanto gewonnenen Prozessen wegen der angeblichen Krebsgefahren des Glyphosat-Mittels Roundup verlor der Konzern erstmals wieder vor einem Geschworenengericht in St. Louis, kündigte jedoch sogleich an, in Berufung zu gehen. In der EU hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) nach der aufwendigen Auswertung von 16.000 Glyphosat-Studien eine verlängerte Zulassung empfohlen, weil sich die behaupteten schädlichen Auswirkungen auf den Menschen nicht hätten erhärten lassen. Inazpetable Gefahren seien mit dem bestimmungsgemäßen Einsatz von Glyphosat nicht verbunden. Das Mittel gehört zu den meistgenutzten Herbiziden weltweit.