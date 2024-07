Nach zweiter Runde der Neuwahlen Ein zersplittertes Frankreich ist nicht gut für Europa

Zu oft hat Europa in den letzten zwei Jahren darunter gelitten, dass der deutsch-französische Motor in Stottern kam, weil sich die Ampel in Berlin auf nicht mehr als ein „German Vote“, eine deutsche Enthaltung bei wichtigen Entscheidungen, verständigen konnte. Nun „ampelt“ Paris ebenfalls. Die Franzosen haben das Schreckgespenst einer absoluten Mehrheit für die rechtspopulistische Le-Pen-Partei Rassemblement National vorerst verjagt. Aber es sind drei Blöcke daraus geworden, von denen alleine keiner regieren kann und die zusammen erst einmal keinen gemeinsamen Weg finden.