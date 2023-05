EU beschließt Eilverfahren Munitionsproduktion mit „ASAP“-Stempel

Freunde englischer Abkürzungen pflegen gerne die besondere Nachdrücklichkeit in vier Buchstaben: ASAP - von As Soon As Possible, so schnell wie möglich. Auch das vornehmlich englischsprachige Europa-Parlament brachte nun ein unter der Abkürzung ASAP firmierendes Gesetzesprojekt auf den Weg. Hier stehen die Buchstaben jedoch vordergründig für „Act in Support of Ammunition Production“, also Verordnung zur Förderung der Munitionsproduktion. Aber hintergründig gilt das ASAP doppelt, denn jetzt soll es mit der Lieferung von Patronen, Granaten und Raketen für die Ukraine so schnell wie möglich gehen. Dafür wählte das Parlament ein besonderes Eilverfahren, bei dem es auf wesentliche Mitsprache- und Mitberatungsrechte verzichtet.