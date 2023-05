Interview mit EIB-Präsident Werner Hoyer „Die Ukraine wird oft unterschätzt“

Poster mit beeindruckenden Landschaften hat er sich in sein Büro in Luxemburg gehängt. Sie zeigen Brücken und wichtige Verbindungen. Die über den Isthmus von Korinth in Griechenland, die über den Öresund zwischen Dänemark und Schweden, die nahe der Schleuse des Panama-Kanals am Pazifik. Alles Projekte der Europäischen Investitionsbank (EIB). Der Präsident dieser Bank der EU, Werner Hoyer, baut längst an einer weiteren Brücke, der zwischen der Ukraine und der EU. An diesem Samstag nimmt er in Aachen im Vorfeld der Karlspreisverleihung an Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk am Europa-Forum teil.