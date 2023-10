Dunkelste Perspektiven für die Welt Die dritte Zeitenwende – und was sie für die Zukunft bedeutet

Ob die Terroranschläge vom 11. September auf die USA oder der Überfall Russlands auf die Ukraine – schnell war klar, dass nichts mehr so sein würde wie zuvor. Dagegen fühlt sich die Reaktion auf den Hamas-Überfall auf Israel in Teilen seltsam reserviert an. Die EU-Kommission ringt ernsthaft darum, ob es bei der Unterstützung der Palästinenser ein „business as usual“ geben sollte, man also umgehend wieder zur Tagesordnung übergehen könne. Dabei machen über Massenmorde jubelnde Palästinenser klar, dass auch die zivilen und humanitären Unterstützungsgelder Europas den Aufbau eines militanten Klimas des Hasses nicht beeinträchtigen konnten. Ein Hass, in dem die Terroristen sich jetzt bewegen, wie Fische im Wasser.