Kampf der Drogenkartelle in Brüssel Wenn es Nacht wird, fallen die Schüsse

Der unverwechselbare Krautgeruch prägt viele Plätze, Straßencafés und Sitzplätze vor Kneipen in der 1,2-Millionen-Einwohner-Stadt. In diesem Februar kommt in mehreren Quartieren ein weiteres Phänomen hinzu. Wenn es Nacht wird, beginnen die Schießereien. Mal wird aus einem Sturmgewehr nur in die Luft geballert, mal auf einen Mann an einer Bushaltestelle aus einem vorbeifahrenden Auto heraus ins Bein gefeuert, mal liegen zwei Menschen danach schwer verletzt auf dem Boden, mal sieht man auch die Mordkommission bei der Spurensammlung auf einem der Plätze, wo eine neue Welle von Revierkämpfen unter Dealern die öffentliche Ordnung wegzuspülen droht. Sieben Mal binnen zwei Wochen nahmen die Banden ihre Gegner unter Beschuss. Die Schauplätze wechseln, der Trend ist gleich: Es wird immer brutaler.