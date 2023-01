EU-Parlament zu Gefahren nach Brasilia Dreifaches Bravo für Deutschlands Kampf gegen rechten Terror

Die nächsten Schritte? Schwedens Ministerin für nordische Zusammenarbeit, Jessika Roswall, verspricht Nachbesserungen an der Anti-Extremismus-Strategie der EU während der laufenden Ratspräsidentschaft, will bei einer Konferenz in Stockholm im März der Frage nachgehen, wie Terroristen unter Extremisten rekrutiert werden. Und Kommissarin Johansson plant für den Mai ein neues Gesetzespaket, um ausländische Einflussnahmen auf die Öffentlichkeit und die Wahlen in der EU offenzulegen und zu unterbinden. „Wenn die Demokratie unter Attacke steht, ist Russland nie weit“, teilt die Kommissarin mit. Und: „Wir werden mehr tun, um externe Bedrohungen zu bekämpfen“, etwa durch die Offenlegung russischer Finanzströme in Richtung nationaler Parteien in der EU.