Drei-Parteien-Personalpaket Von der Leyen geht ins Alles-oder-Nichts-Rennen

Die nächsten Woche stecken für von der Leyen also voller Widersprüche und Fallstricke. Denn im Parlament verändern sich noch einige Größen. Einerseits bemüht sich Meloni, ihre Vertreter an Stelle der Liberalen von Macron zur drittstärksten Kraft zu machen. Andererseits arbeitet die AfD durch die Bildung einer eigenen Fraktion mit gleichgesinnten Abgeordneten vom äußersten rechten Rand daran, die Schlagkraft von rechts einzuschränken. Zugleich muss von der Leyen bei der Gestaltung ihrer Kommission ebenfalls die veränderten Kräfteverhältnisse nach den Europawahlen berücksichtigen. Meloni will für Italien einen Vizepräsidenten in der Kommission, gleichzeitig ist noch nicht klar, was eine Zusammenarbeit der Liberalen in den Niederlanden und möglicherweise auch in Belgien mit der von SPD und Grünen verlangten Brandmauer in Brüssel macht. Von einer drohenden gemeinsamen Regierung von Macron mit Le-Pen-Ministern in Frankreich ganz zu schweigen.