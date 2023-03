Von der Leyen, Barley, Reintke Drei deutsche Frauen im Rennen um Europas Spitzenkandidaturen

Bei den Grünen richten sich die Blicke vor allem auf die Gelsenkirchenerin Terry Reintke (35). 2014 beim ersten Versuch nur haarscharf ins Parlament gerutscht, hat sie in dieser Wahlperiode eine weit beachtete Karriere gemacht. Nach dem Rücktritt von Ska Keller, die die Grünen 2019 europaweit vertrat, ist sie seit Oktober auch Ko-Vorsitzende der Fraktion. Schon vorher hatte sie sowohl die Ampel in Berlin als auch Schwarz-Grün in Düsseldorf mit ausgehandelt. Wie sie ihren Job in Brüssel und Straßburg absolviert, findet bei den Grünen breite Zustimmung. Sie stellen sich zwar die Frage, ob sie 2024 wieder mit einer Deutschen antreten sollen, sehen aber nicht sehr viele naheliegende Alternativen.