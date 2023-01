Gemeinsame Erklärung von EU und Nato Die unsichere neue Sicherheitsarchitektur

Doch das ist nur der Stand vom Tag der Unterzeichnung in Brüssel Anfang 2023. Auf beiden Seiten lauern Unwägbarkeiten. Da ist die Neigung in weiten Teilen der westlichen Öffentlichkeit, die Erzählungen Putins für bare Münze zu nehmen. Der Unsinn, in der Ukraine werde nur ein „Stellvertreterkrieg“ geführt, bei dem sich Russland nur zu verteidigen versuche, greift immer mehr um sich und ermuntert Putin, an den Erfolg seiner Kampagne zu glauben. Das Vorrücken russischer Truppen bei Bachmut im Osten der Ukraine verweist zugleich darauf, dass die Vorstellung von einer zügigen Rückeroberung ukrainischen Terrains genauso irrational war wie die Erwartung, Russland habe nicht mehr viele Reserven. Putin mobilisiert tatsächlich die ganze Kraft seiner gewaltigen Waffenschmieden, um die Gewichte in der Ukraine zu drehen.