Weltweit erste Naturwiederherstellung per Gesetz Die Schlacht um die Renaturierung ist geschlagen

Der Plan, in Europa per Gesetz zum Erhalt bedrohter Arten, zur Speicherung von Millionen Tonnen CO2 in der Natur, zu einem Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu kommen, war ideologisch und lobbyistisch aufgeladen wie kaum ein anderes Brüsseler Vorhaben. Die europaweit breite Protestbewegung in der Landwirtschaft aufgreifend, hatte sich die EVP dazu entschlossen, das zentrale Projekt der eigenen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen komplett zu versenken. Im Agrarausschuss gelang es ihr, im Umweltausschuss gab es eine Blockade und im Plenum erlitt der Kurs von EVP-Chef Manfred Weber eine knappe Niederlage. Es ging also in die fälligen Verhandlungen zwischen den drei EU-Institutionen, den so genannten Trilog.