Zur Täterschaft der Nord-Stream-Sabotage Die Profiteure hinter den Pipeline-Spekulationen

Die Lücke zwischen dem, was wir wissen, und dem was wir nicht wissen, könnte durch einen Plausibilitätscheck verkleinert werden. Also mit der Frage nach denjenigen, die am meisten davon profitierten. Vom Umsteuern der deutschen und europäischen Gasversorgung weg von russischem Pipeline-Gas hin zu amerikanischem Flüssiggas haben die USA sehr deutlich profitiert. Die Zerstörung hat zugleich dafür gesorgt, dass das Gas auch in Kriegszeiten weiter in und durch die Ukraine fließt. Und da ist der Umstand, dass Russland die Gaslieferung bereits Wochen vorher wegen angeblicher Wartungsarbeiten, dann unter Verweis auf die Sanktionen eingestellt hatte. Es könnte zudem im Interesse Russlands gewesen sein, die Gaspreise in Europa durch das definitive Ende der Ostseepipeline in die Höhe zu treiben und gleichzeitig den Westen zu warnen, dass da jemand die Fähigkeiten besitzt, jegliche Verbindungen im Meer zu jeder Zeit zu unterbinden, es also besser sei, die Verständigung mit Russland zu suchen als die Gegnerschaft zu verstärken.