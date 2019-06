„Die Partei“ im Europaparlament : Semsrott schließt sich Grünen-Fraktion an – das könnte große Auswirkungen haben

Brüssel Die Satirepartei „Die Partei“ stellt nach der Europawahl zwei Mandate in Brüssel. Jetzt hat sich einer der beiden Abgeordneten den Grünen angeschlossen. Das könnte gravierende Auswirkung für das Parlament haben.

Einer der beiden EU-Abgeordneten der Satirepartei "Die Partei" hat sich der Fraktion der Grünen im Europaparlament angeschlossen. Der Kabarettist Nico Semsrott sei ihrer Fraktion beigetreten, erklärten die Europa-Grünen am Dienstag in Brüssel. Semsrott sieht das Kräfteverhältnis etwas anders: Er habe die grüne Fraktion bei sich aufgenommen, twitterte der Kabarettist.

Auch ein Beitritt der pro-europäischen Partei Volt ist noch möglich. Die junge Partei, die sich als "pan-europäisch" versteht und in mehreren EU-Ländern zur Wahl stand, errang einen Sitz in Deutschland. In einer europaweiten Mitgliederbefragung am 17. Juni soll darüber entschieden werden, ob der künftige Volt-EU-Abgeordnete Damian Boeselager sich den Grünen oder Liberalen anschließen oder fraktionslos bleiben soll.