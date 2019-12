Osteuropa : Kampfansage der Hauptstädte gegen Orbán und seine Kollegen

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Foto: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Budapest In den Visegradländern formiert sich der Widerstand gegen die nationalpopulistischen Regierungen. Die Bürgermeister der vier Regierungssitze schlossen einen „Pakt der freien Städte“, um die Demokratie zu verteidigen und den Europa-Gedanken zu stärken.

Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei bilden seit 1991 die Visegrad-Gruppe. Außer ihrer nationalpopulistischen und EU-feindlichen Politik eint die jeweiligen Regierungen wenig. Erfolgreich geschlossen handeln sie nur gegen eine gemeinsame europäische Lösung des Migrationsproblems.

Nun formiert sich auf städtisch-kommunaler Ebene eine Art „Visegrad klein“: Anfang der Woche unterzeichneten in Ungarns Hauptstadt Budapest die Bürgermeister Gergely Karácsony (Budapest), Zdeněk Hřib (Prag), Matúš Vallo (Bratislava) und Rafał Trzaskowski (Warschau) einen „Pakt der freien Städte“. Die vier Metropolen sollen, heißt es in einer Erklärung, dem nationalen Populismus eine pro-europäische Politik entgegensetzen, die den Rechtsstaat respektiere sowie soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte garantiere. Die Hauptstädte, ergänzte Gastgeber Karácsony, sollen „Brückenköpfe“ zur Stärkung der Demokratie in Osteuropa sein.

Der Zweck des Bündnisses ist somit eine Kampfansage gegen die teils autokratischen Herrscher in Osteuropa, allen voran Ungarns Premier Viktor Orbán und Polens starken Mann Lech Kaczyński. Der geschlossene Pakt könnte auch der Beginn einer politischen Demokratiebewegung sein, die sich bereits für die Parlamentswahl 2022 in Ungarn rüstet. Regelmäßige Demonstrationen gegen die Machthaber in Budapest, Prag und anderswo zeugen von einer breiter werdenden Bürgerbewegung.

Die vier Bürgermeister stehen auch für einen Generationswechsel der Politik in Osteuropa. Der Linksgrüne Gergely Karácsony ist 44 Jahre alt; er eroberte bei den Kommunalwahlen vergangenen Oktober Budapest, das jahrelang von Orbáns Fidesz regiert wurde. In den übrigen drei Visegrad-Metropolen sind neue Bürgermeister der gleichen Generation bereits seit einem Jahr im Amt: In Warschau der Christdemokrat Rafał Trzaskowski (47), der Kaczyński die Stirn bietet. In Tschechiens Hauptstadt Prag der erst 38-jährige „Pirat“ Zdeněk Hřib, der auch einer der Wortführer der seit Monaten andauernden Proteste gegen den unter Korruptionsverdacht stehenden Milliardär-Premier Andrej Babiš ist. Und auch der neue Bürgermeister von Bratislava, Matúš Vallo (42), gilt als Hoffnungsträger der Slowakei, die von einer linkspopulistischen, im Mafianetz verstrickten Regierung dominiert wird.