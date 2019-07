Kommentar Europa : Europa braucht eine zweite Chance

Brüssel Der Weg dahin war chaotisch. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die beiden neuen Frauen an der Spitze Europas könnten den Institutionen zu neuem Ansehen verhelfen.

Ein gespaltenes Europa, ein gedemütigtes Parlament, ein übles Postengeschacher. Man kann das Ergebnis der jüngsten Suche nach dem künftigen Spitzenpersonal für die Europäische Union (EU) so sehen. Man muss aber nicht. Denn wenn sich der durch das hektische Hin und Her aufgewirbelte Staub etwas gelegt hat, sind recht klare Linien für die künftige Europapolitik zu sehen. Mit der Kür der beiden Frauen Ursula von der Leyen und Christine Lagarde ist der Kanzlerin und auch dem ihr nicht immer so zugewandten Mitstreiter Macron eine kleine Sensation gelungen. Zwar sind beide wie die großen Albatrosse ziemlich tolpatschig gelandet, aber danach fragt bald niemand mehr, wenn das neue Duo Europa vielleicht zu neuer Stärke führt.