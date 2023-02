Umfrage in drei Kontinenten Die Meinungen zum Krieg gehen weit auseinander

Das dürfte sogar im Kreml zu denken geben: Nach einem Jahr Krieg gegen die Ukraine ist nach Meinung der Menschen in drei Kontinenten der Westen geeint. Sogar 59 Prozent der Russen sehen ganz bis überwiegend gleiche Einstellungen der USA und der EU. Doch wenn es um die Bedingungen für eine Kriegsende oder die künftigen Machtverhältnisse in der Welt geht, klaffen die Meinungen in der Welt weit auseinander. Das ergab eine groß angelegte Umfrage mit fast 20.000 Befragten in drei Kontinenten. Die Ergebnisse stellte jetzt die europäische Denkfabrik ECFR (Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen) vor.