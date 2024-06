Die Gipfelergebnisse Was die EU nun alles in den Fokus nimmt

Zu jedem der drei Teile des zwischen Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen zwei Tage zuvor geeinten Personalpaketes gibt es eine überragende Mehrheit. Damit liegt in Sachen Kommissionsspitze jetzt der Ball im Plenum des Parlamentes, das in gut drei Wochen 361 Abgeordnete in geheimer Wahl hinter von der Leyen bringen muss, um zu verhindern, dass die Personalfindung zurück auf Start geht. Intensive Verhandlungen stehen an. So ringt die Plattform der bisherigen drei Parteifamilien der von-der-Leyen-Unterstützer darum, auf welche Basis sie ein Andocken der Grünen stellen wollen. Denn die Mehrheit der drei großen demokratischen Parteien ist wacklig, weil es traditionell viele Abweichler beim geheimen Votum gibt.