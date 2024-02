Istanbuler Verhandlungen Die gern geglaubte Mär von Putins Friedenswillen

Am 10. März trafen sich dann der russische und der ukrainische Außenminister in Ankara. Ein Ergebnis für eine weitere Konferenz am 29. März in Istanbul war dann tatsächlich ein Papier, das als Grundlage für detaillierte Verhandlungen hätte dienen können. Nun machte die Ukraine ihrerseits Zugeständnisse und verzichtete auf die Forderung nach einem Rückzug aller russischen Truppen als Bedingung für Verhandlungen. Sie erhob jedoch zwei Punkte zur Bedingung für eine Verständigung. Erstens solle der Status der Krim innerhalb von 15 Jahren geklärt werden. Und zweitens benötige die Ukraine Sicherheitsgarantien westlicher Staaten, die dem Beistandsartikel der Nato ähnelten. Denn was Russlands Garantien wert seien, zeige der Bruch aller Verträge und Zusicherungen durch den Angriffskrieg.