Bilanz des Gipfels Die EU zwischen Munition und Migration

Derweil produzieren alle Rüstungsschmieden in der EU zusammen im Monat so viele neue Artilleriegeschosse, wie Russland an einem einzigen Vormittag verschießt. Wie sich die Staats- und Regierungschefs vor diesem Hintergrund wohlgefällig hinter das Vorhaben stellen können, der Ukraine in einem Jahr eine Million Geschosse zu liefern, bleibt ihr Geheimnis. Jetzt gehen der Ukraine die Vorräte aus. In einem Jahr kann alles zu spät sein. Die Frage nach Kampfjets wischte die Runde mit Verweis auf die Munition beiseite. Dass fehlende Munition und mehr Kampfjets einen Zusammenhang bilden, kam dem Gipfel nicht in den Sinn. Es ist westliche Kampftaktik, Artillerieüberlegenheit des Gegners durch ein Gefecht verbundener Waffen zu brechen, vor allem durch eine Kombination aus Bodentruppen und Luftunterstützung. Es hätte also nahegelegen, zumindest über Piloten-Ausbildung zu sprechen, damit das Argument in vier Monaten vom Tisch ist, es mache keinen Sinn, Jets zu liefern, weil deren Piloten ja erst ausgebildet werden müssten.