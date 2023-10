Gipfel berät über Nahost Die EU gespalten in Pro-Israel und Pro-Palästina-Lagern

Die EU-Botschafter haben tagelang gerungen, die „Quadratur des Kreises“, wie Außenministerin Annalena Baerbock es empfindet, doch noch hinzukriegen: Wie bekommen sie 27 Staats- und Regierungschefs hinter einen Nahosttext, wenn die einen die Forderung nach einem Waffenstillstand ins Abschlussdokument dieses Oktober-Gipfeltreffens in Brüssel bringen wollen, so wie Spanien und Belgien, die anderen darin eine Distanzierung von Israel und seinem Recht zur Selbstverteidigung nach dem verheerenden Terroranschlag der Hamas mit 1400 Toten sehen, so wie Deutschland und Ungarn? Sie haben vor Beginn des Treffens den Wechsel von der Einzahl in die Mehrzahl vorgeschlagen: Also nicht Feuerpause, sondern „Feuerpausen“, nicht Zugang zum Gaza, sondern „humanitäre Korridore.“ Wenn die EU das Wort Waffenstillstand als aktuelle Forderung vermeide, so die Überlegung, klinge das nicht so, als solle Israel sich nicht wehren.