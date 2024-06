Wie sich die EU-Abgeordneten neu aufstellen Jubel, Kämpfe, Ungewissheiten

In der ersten Woche nach den Europawahlen haben die im Amt bestätigten Europaabgeordneten wieder ihre Brüsseler Büros nutzen, die neugewählten erste Gehversuche auf dem parlamentarischen Parkett unternehmen können - und alle zusammen sind bereits intensiv in die Neuaufstellung der Fraktionen und Gruppen eingestiegen. Dabei entstand eine riesige Bandbreite an Gefühlen. Nach dem grandiosen Erfolg kann EVP-Parteichef Manfred Weber mit großer Rückendeckung nächste Woche in die Wahl des Fraktionsvorsitzenden gehen. Die 29 deutschen Unionsabgeordneten stellten sich in geheimer Wahl einstimmig hinter seine Nominierung. Derweil sind SPD und Grüne damit befasst, die Scherben aufzukehren, und auch die Liberalen wissen noch nicht, wie es jetzt weitergeht.