Kostenpflichtiger Inhalt: Bis Ende 2020 : Deutschland übernimmt EU-Ratspräsidentschaft – was das bedeutet

Die Deutschland- und die Europaflagge wehen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Brüssel Am Mittwoch hat Deutschland die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernommen. Die Erwartungen und Ziele sind hehr. Aber was bringt die Rolle eigentlich mit sich, welche Aufgaben hat die deutsche Regierung nun?